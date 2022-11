Stiri pe aceeasi tema

- Tineri muzicieni si artisti vizuali cu varste intre 14 si 24 de ani, elevi sau studenti la institutiile de invatamant vocational, care provin din familii cu venituri modeste, pot aplica pana la 30 noiembrie pentru a deveni bursieri ai programului "Tinere Talente", ajuns la de-a XV-a editie, informeaza…

- Un numar de 21 de tineri care au beneficiat de burse studentesti din partea Primariei Sfantu Gheorghe isi vor prezenta vineri, 5 noiembrie, lucrarile de absolvire, informeaza autoritatile locale. Programul de burse a fost instituit in anul 2014, iar, potrivit regulamentului, studentii originari din…

- Muzicieni romani de talie internaționala – ambasadori ai programului național Tinere Talente, derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei – se vor reuni la București pentru a susține un spectacol-eveniment dedicat strangerii de fonduri pentru acest program. Concertul Regal caritabil, aflat la cea…

- Festivalul Rock" N" Iasi incepe azi. Acesta se desfasoara in perioada 2-4 septembrie 2022 in parcarea Casei de Cultura a Studentilor din Iasi. Concertele vor incepe la ora 17 si se vor termina la 23. Proiectul este finantat de Primaria Iasi si de Casa de Cultura a Studentilor, fiind implementat de Clubul…

- Administrația lugojeana a obținut o finanțare de peste 17 milioane de lei pentru reabilitarea Podului de Fier, prin Programul “Anghel Saligny”. Printre cele 124 de obiective din județul Timiș care vor fi finanțate prin Programul “Anghel Saligny” se afla și proiectul…

- Primaria Ploiesti a anuntat, joi, ca nu poate sustine, anul acesta, programul Rabla Local, invocand faptul ca sumele destinate punerii in aplicare a acestui program nu sunt prevazute direct catre bugetele locale.

- Judetul Timis va primi aproape 1,4 miliarde de lei pe programul „Anghel Saligny”, fiind din acest punct de vedere pe locul 14 in tara. Lista obiectivelor finnatate, in total 124 in Timis, a fost finalizata la nivelul Ministerului Dezvoltarii. Timisoara primeste 43 de milioane de lei, adica suma minima,…

- Astazi, 1 septembrie, va fi redeschisa agentia fiscala de pe strada Lunga nr. 14, din municipiu, a anuntat Primaria Brașov . Agenția fiscala a fost inchisa o perioada de 60 de zile pentru lucrari de reparații și reabilitare la interior. Lucrarile la punctul de lucru al Direcției Fiscale Brașov au fost…