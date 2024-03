Stiri pe aceeasi tema

- Program finanțat de Guvernul Romaniei prin fondurile primite de la Uniunea Europeana prin PNRR! Vezi in randurile de mai jos cine se incadreaza și cum pot fi folosiți banii! Așadar, se dau 1.900 de euro ajutor de la Guvern pentru familiile nevoiașe din Romania! Programul guvernamental susținut prin…

- Vehiculele reziduale care prezinta defecțiuni la componente majore, cum ar fi motorul, transmisia, franele sau direcția, și care sunt considerate vechi (potențial in jur de 15 ani), vor intra in aceasta categorie.Odata etichetate ca atare, aceste vehicule nu vor mai putea fi reparate și vor fi probabil…

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Se vor bucura și romanii de o saptamana de munca de 4 zile? O astfel de masura ar putea avea numeroase beneficii. Sistemul de saptamana de munca de 4 zile a fost deja testat in unele parți. De altfel s-a observat o productivitate mai mare, dar și mai puține zile de concediu medical solicitate de angajați.…

- Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale BARGAU-CALIMANI implementeaza, in calitate de GAL coordonator, proiectul "CONTUR - COoperare Nationala pentru Turism Rural", finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala PNDR 2014 - 2020, Programul…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- Pe ordinea de zi a sedintei de joi sunt incluse doua analize referitoare la memorandumurile din domeniul Sanatatii. Este vorba de analiza referitoare la memorandumul cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor in vederea ocuparii posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unitatilor subordonate…

- Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie. Proiectul de lege adoptat nu face altceva decat sa transpuna in normele…