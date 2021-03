București, 11 martie 2021 – Fundația Altex a incheiat procesul de livrare a celor peste 500.000 de maști și 32.000 de costume de protecție ridicata catre Inspectoratele Școlare Județene din țara. Echipamentele de protecție ridicata, in valoare de peste 1 milion de euro, au fost distribuite in totalitate catre instituțiile de invațamant. La baza acestei acțiuni sta Protocolul de Colaborare semnat intre Fundația Altex și Ministerul Educației și Cercetarii in data de 26 februarie 2021.