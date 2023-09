Stiri pe aceeasi tema

- GREU… CSM Vaslui intalnește, vineri dupa-amiaza, incepand cu ora 17:00, pe CSM București in Liga Zimbrilor la handbal masculin, intr-un joc cu o favorita certa, gruparea din Capitala. Vasluienii vin dupa o infrangere clara in fața celor de la CSM Dobrogea, in timp ce bucureștenii s-au impus pe terenul…

- Un barbat gelos pe fosta concubina s-a razbunat pe aceasta, hotarand ca trebuie pusa la punct. Ideea s-a dovedit neinspirata, politistii intocmindu-i dosar penal individului din Neamt. Povestea sfarsita cu punerea sub acuzare a unui nemtean de 45 de ani a inceput pe data de 23 august 2023, cand o femeie…

- UPDATE: De mai bine de zece ore, procurorii DNA Iași și polițiștii judiciari ai DGA Vaslui, scotocesc toate documentele din sediul firmei Reiser SA Barlad! Dupa ce in cursul dimineții au percheziționat domiciliile mai multor persoane din conducerea Reiser, printre care și locuințele directorului Daniel…

- O casa de locuit de pe stradela Caprelor din Iasi a fost cuprinsa luni seara de flacari. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri si o ambulanta. La sosirea echipelor de interventie incendiul se manifesta generalizat. In urma sinistrului casa de aproximativ 80 de metri patrați a ars in intregime.…

- CAȘTIGATORI… CSM Vaslui a caștigat in premiera faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins in finala pe USV Iași, scor 2-1 (2-1). Eroul „roș-alb-albaștrilor” a fost atacantul Robert Rusu, cel care a reușit dubla. Vasluienii se pot lauda cu 35 de victorii consecutive de la instalarea…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor din Iasi a demarat o ampla ancheta peste weekend, dupa ce doua persoane au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase din capitala Moldovei cu simptome care indicau infectia generata de bacteria antrax, existand riscul deschiderii unui focar. In…

- Descoperire șocanta la cațiva km de municipiul Iași. Un barbat a fost gasit mort in strada in niște condiții suspecte. In acest moment nu este exclusa nicio varianta. Scena parca desprinsa din filmele de groaza, in comuna ieșeana Holboca. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost gasit mort pe o strada…

- PERIPETII… Politistii vasluieni au urmarit, zilele trecute, un sofer care circula haotic pe drumul national DN 24, din directia Iasi spre Vaslui. Acestia l-au reperat pe raza comunei Solesti, au incercat sa-l opreasca prin semnalele regulamentare, insa soferul nu i-a bagat in seama si a gonit mai departe.…