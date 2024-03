Stiri pe aceeasi tema

- PRELUNGIT… Arestat preventiv pentru luare de mita in forma continuata, șeful Reiser Barlad, Daniel Buzamat, va afla astazi daca iși va prelungi vacanța in spatele gratiilor sau se va bucura de o masura mai ușoara privativa de libertate. Și asta dupa ce judecatorii Tribunalului Vaslui au amanat pronunțarea.…

- JUDECATA… Procurorii DNA au finalizat cercetarile in cazul lui Daniel Buzamat, directorul Reiser SA Barlad, prins cu mita in frigider. Aceștia au inaintat dosarul catre Tribunalul Vaslui, astfel ca, in perioada urmatoare, va incepe judecata. Potrivit unui comunicat de presa emis de procurorii DNA –…

- Cu mandatul de arestare prelungit, conform deciziei Tribunalului Vaslui, dar fara o decizie definitiva, Daniel Buzamat, șeful Reiser Barlad prins cu mita in frigider, a avut emoții in fața judecatorilor Curții de Apel Iași. Astfel, in loc sa ceara inlocuirea masurii privative de libertate, Buzamat a…

- PRELUNGIT… Arestat preventiv pentru luare de mita in forma continuata, șeful Reiser Barlad, Daniel Buzamat, iși prelungește “vacanța” dupa gratii cu inca o luna, semn ca acesta nu s-a apucat de scris memoriile. Decizia luata de magistrații Tribunalului Vaslui nu este definitiva și poate fi contestata…

- FINAL… Trimis in judecata dupa ce a fost acuzat de tentativa de omor, barladeanul Stoica Petru Georgian reușește sa scape de acuzații dupa ce demonstreaza ca este nevinovat. In prima instanța, Tribunalul Vaslui a decis achitarea acestuia dar, nemulțumiți, procurorii au facut apel. La finalul acestuia,…

- UPDATE: DECIZIE… Contestația formulata de aparatorii șefului Reiser Barlad, impotriva deciziei Tribunalului Vaslui de emitere a mandatului de arestare a fost respinsa. Magistrații Curții de Apel Iași au decis ca Daniel Buzamat sa ramana dupa gratii. De același tratament a avut parte și afaceristul galațean…

- DUPA GRATII…Dupa modelul Dumitru Buzatu, un alt impatimit al mitei cu bani gheata ajunge pe mana procurorilor anticoruptie. De data aceasta, seful Reiser Barlad, Daniel Buzamat este trimis in spatele gratiilor pentru 30 de zile dupa ce a fost prins cu 100.000 de lei mita, pititi in frigider. Cu catuse…

- ANCHETA… Cu catușe la maini și vizibil bulversat, directorul Reiser LDP Barlad, Daniel Buzamaț, a fost adus cu mașina Poliției la Tribunalul Vaslui, unde judecatorul de dreptul și libertați va avea de decis daca șeful societații barladene va fi arestat sau va primi o alta masura preventiva mai blanda.…