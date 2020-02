Funcționarii publici francezi, obligați să meargă cu trenul, în locul avionului. De ce a luat Guvernul această decizie Funcționarii publici francezi, obligați sa mearga cu trenul, in locul avionului. De ce a luat Guvernul aceasta decizie Ministrii francezi si, in general, functionarii publici plecati in deplasari de serviciu vor fi obligati sa foloseasca trenul in locul avionului pentru calatorii de pana la patru ore. Prin această decizie, Guvernul francez doreşte să dea un exemplu de măsură de protejare a mediului şi de combatere a schimbărilor climatice, scrie Agerpres. Această regulă cu caracter general va avea totuşi şi unele excepţii, cum ar fi cazul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

