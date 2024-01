Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, precum și fostul edil al localitații au fost plasați sub control judiciar in cadrul dosarului deschis de anchetatori, in urma incendiului tragic de la Ferma Dacilor.

- Politistii din Buzau au luat masuri suplimentare pentru siguranta comunitatii din perioada minivacantei ocazionate de trecerea dintre ani/ Au fost demarate cercetari in cazul a 110 infractiuni si au fost aplicate peste 500 de sanctiuni contraventionale in urma actiunilor de mentinere a ordinii si linistii…

- Ipoteza este lansata de o femeie, martora in ancheta. Aceasta susține ca ar fi vazut cum focul a izbucnit in camera unde erau cazați doi copii.Anchetatorii iau in calcul și aceasta ipoteza, insa momentan nu poate fi probata intrucat in camera respectiva a ramas doar cenușa. Cert este ca anchetatorii…

- Demersuri si masurile dispuse pentru „intrarea in legalitate” a Fermei Dacilor au fost realizate cu incalcarea legii, precizeaza, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, care anunta si sursa „probabila” a incendiului. „Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat suspiciunea rezonabila…

