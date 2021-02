FUMAU IN SPATIU INCHIS! 3 persoane au fost surprinse de jandarmi in timp ce fumau in interiorul unui iglu de plastic transparent, societatea comerciala amendata In weekendul recent incheiat, jandarmii albaiulieni au constatat nerespectari ale Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. In urma unor verificari, 3 persoane au fost sancționate cu avertisment scris pentru incalcarea prevederilor ce interzic fumatul in spațiile publice inchise, iar societatea comerciala cu amenda in valoare de… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

