Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy ia amploare. Dupa ce tanara a cerut un ordin de restricție pentru fostul ei iubit, dar care nu i-a fost acceptat, acum Bia a trecut la planul B. Tanara vrea sa fie despagubita pentru toate pierderile cauzate de fostul ei iubit, astfel ca executorul i-a batut la…

- S-a casatorit pentru a scapa de problemele cu legea. Vlad Obu a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre aroganța din Mamaia, care s-a lasat cu dosar penal, dar și despre controversata casnicie.

- Fulgy, fiul lautarilor din Clejani, scapa de brațara de supraveghere, dupa ce instanța a infirmat ordinul de protecție impus de polițiști. Polițiștii de la Secția 17 au emis luni ordin de protecție pe numele lui Fulgy. Fiul cel mic al lautarilor din Clejani a fost reclamat la poliție de fosta sa…

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, a intrat in posesia unor imagini bomba in care protagoniști sunt Bia Khalifa și Tudor Sișu. Deși oficial are o relație cu Fulgy, iata ca pe adresa de pont a redacției noastre am primit mai multe fotografii in care blondina se saruta patimaș…

- Daca deții un apartament in Romania, indiferent de zona in care se afla acesta, exista o serie de reguli pe care trebuie sa le respecți. Amenzile aplicate de oamenii legii, in cazul nerespectarii prevederilor legale, pot incepe de la suma de 200 de lei. Cea mai piperata sancțiune financiara se ridica…

- Chiar daca este deseori folosita ca un ingredient pentru asezonare, aceasta planta este o alternativa perfecta la medicamente. Poate fi folosita ca un remediu natural, ajutandu-te sa tratezi diferite probleme de sanatate.In afara de tanini si de alti compusi activi, frunzele contin pana la 3% ulei esential,…