Stiri pe aceeasi tema

- Condamnata pentru favorizarea infractorului, Bica contesta excluderea din magistratura și iși dorește revenirea in barou. Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, face o mutare incendiara in Italia, incercand sa-și reconstruiasca viața dupa ce a fost condamnata la 4 ani de inchisoare in Romania pentru favorizarea…

- Mutare incendiara a fostei șefe DIICOT Alina Bica. Aceasta a contestat excluderea din magistratura și vrea sa revina in barou, informeaza Realitatea. Totul pare ca o telenovela, asta pentru ca in urma cu ceva timp Alina Bica era filmata servind pizza in Italia.Alina Bica a inceput o viața noua in Italia.…

- Asta in timp ce este data in urmarire generala de polițiști dupa ce a intervenit intr-un dosar penal ca sa dea o pedeapsa mai blanda unui om de afaceri controversat.Fosta șefa a DIICOT, condamnata la patru ani de inchisoare cu executare, a contestat decizia foștilor sai colegi magistrați prin care a…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca Romania este aproape de o condamnare la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a inchis gropile de gunoi poluante. „Pe 14 decembrie, cel mai probabil, Curtea Europeana de Justitie va condamna statul roman intr-o cauza legata de neinchiderea, neecologizarea…

- Avocații fostului președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv la inchisoare pentru trafic de influența și deținut in Italia, unde s-a predat, au facut plangere la CEDO impotriva deciziei de extradare a acestuia in Romania. Avocații condamnatului susțin in plangerea lor ca lui Arsene…

- Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, face afirmații șocante legate de procesul fiului sau, Mario. Gino Iorgulescu a revenit cu un comunicat amplu in care susține ca probele toxicologice nu au fost luate corespunzator in cazul fiului Mario. Președintele LPF șocheaza și mai departe.…

- Condamnat la 6 ani și opt luni la inchisoare pentru mai multe infracțiuni de corupție, Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț va fi extradat autoritaților romane pentru a-și executa pedeapsa. ”Ministerul Justitiei trateaza toti fugarii la fel, indiferent de numele lor. Astazi,…

- In prezent, aproximativ 5.000 de dosare de pensii ale cetațenilor romani intampina intarzieri in Italia, dar oficialitațile au asigurat ca vor fi implementate masuri pentru a le rezolva mai prompt. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, s-a intalnit la Luxemburg cu Marina Elvira Calderone, ministrul…