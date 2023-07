Fugar la vedere. Cum sfidează Dragoș Săvulescu statul român VIDEO Sfidare uriașa la adresa autoritaților romane din partea fugarului Dragoș Savulescu. Milionarul duce o viața de lux in Grecia alaturi de iubita sa, fosta miss Albania, Angela Martini. Dragoș Savulescu a fost condamnat in 2019 la 5 ani și jumatate de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia. Prejudiciul stabilit in acest dosar este unul uriaș de peste 112 milioane de euro. Statul roman se chinuie de mai bine de trei ani și jumatate sa-l extradeze pentru a fi incarcerat, dar autoritațile elene se opun. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ce vom vedea la Love Island Romania, noul reality show Pro TV Pro TV pregatește o surpriza de proporții pentru iubitorii emisiunilor de tip reality show. Este vorba despre emisiunea Love Island Romania, realizata dupa un format internațional ce se bucura de foarte mare succes. In curand, show-ul va…

- La sfarșitul lui 2021, Angela Martini și Dragoș Savulescu au devenit parinții unui copil adus pe lume de o mama surogat. Este vorba despre un baiețel pe nume Kyree. Recent, Angela Martini a postat pe Instagram cateva fotografii cu micuțul Kyree, copilul pentru care ar fi platit o suma enorma mamei surogat.…

- O cooperativa de producatori romani de catina ecologica ii roaga pe inspectorii ANAF sa vina cat mai repede in control. Nu de alta, dar au de recuperat de la stat o suma importanta de bani din diferența de TVA, ceea ce pentru o cooperativa de dimensiuni medii conteaza foarte mult. ‘’Cum putem sa facem…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022, arata o analiza realizata de turoperator și preluata de Agerpres. Astfel,…

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tour operator. Litoralul romanesc, alaturi de Bulgaria, Grecia și Turcia se pregatesc pentru un sezon estival de succes,…

- Ce festivaluri se organizeaza la mare de 1 mai Weekend-ul de 1 mai este cel in care se deschide sezonul pe litoral. Foarte mulți romani aleg sa iși petreaca zilele libere la malul marii. Cu atat mai mult cu cat, in multe dintre stațiuni, se organizeaza petreceri și festivaluri. Variantele de distracție…

- Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, a intrat en-fanfare in clubul select al VIP-urilor, care s-au refugiat sub protecția justiției italiene, care a fost induplecata sa-i primeasca sa-și ispașeasca pedeapsa in țara stramoșilor romani. Condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni inchisoare…

- Dupa mai multe piste false, s-a aflat cine este noul iubit al Anamariei Prodan! Nu este un șeic din Dubai, așa cum se credea, ci un milionar roman, mai tanar cu 8 ani decat ea, care s-a iubit acum cațiva ani și cu mulatra Laurette. Anamaria Prodan susține de mai mult timp ca are un nou iubit, pe care…