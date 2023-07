Fugar de lux. Cum reușește Dragoș Săvulescu să păcălească autoritățile române Deși este condamnat și cautat de 4 ani, fugarul Dragoș Savulescu se distreaza de minune in Grecia, alaturi de iubita sa, cu care duce o viața de lux. Sfidare uriașa la adresa autoritaților romane din partea fugarului Dragoș Savulescu. Milionarul duce o viața de lux in Grecia alaturi de iubita sa, fosta miss Albania, Angela Martini. Dragoș Savulescu a fost condamnat in 2019 la 5 ani și jumatate de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia. Prejudiciul stabilit in acest dosar este unul uriaș de peste 112 milioane de euro. Statul roman se chinuie de mai bine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

