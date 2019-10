Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul și interpretul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:00, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, dupa un stop cardio-respirator. Artistul in varsta de 73 de ani era in coma din luna mai a acestui an. Mihai Constantinescu a fost dus la Spitalul…

- Tragedie in muzica romaneasca! Tanara cantareața Andreea Rodiana Fumu din Iași a murit la doar 18 ani. Suferea de o boala grava! Adolescenta suferea de cancer și, in ciuda eforturilor parinților de a-i salva viața, ea a pierdut lupta cu temuta boala. Mama și tatal acesteia au anunțat pe Facebook ca…

- Tragedie fara margini in familia unei cunoscute cantarețe de la noi! Andreea Rodiana Fumu, in varsta de doar 18 ani, a pierdut astazi lupta cu o boala necruțatoare. Moartea ei a lasat in urma numai suferița și durere, iar apropiații sunt in stare de șoc și nu vor sa creada ca nu o vor mai vedea niciodata.

- Veste cutremuratoare in muzica romaneasca. Astazi a incetat din viața celebrul Mihai Constantinescu (73 de ani), iar lumea artistica din Romania este in doliu. Cantarețul a fost internat de urgența la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, in ziua de 13 mai 2019, dupa ce fusese gasit inconștient,…

- „Trecerea in nefiinta a lui George Balint (11 februarie 1961 – 30 august 2019) este o pierdere imensa pentru lumea muzicii romanesti si pentru toti cei care au avut prilejul sa il cunoasca si sa se bucure de spiritul sau creativ", se arata in mesajul publicat pe pagina de Facebook a ministerului. George…

- Cantareața Anda Adam este foarte mandra de fiica ei, Evelin, alaturi de care incearca sa petreaca cat mai mult timp, in ciuda programului extrem de incarcat pe care il are. Rolul de mamica o prinde foarte bine pe Anda Adam. Artista este nedezlipita de fiica sa. Vedeta a publicat, pe contul sau de Facebook,…

- Toți apropiații sai se roaga pentru sanatatea lui, așa cum au facut-o inca din prima zi. Medicii se pastreaza, totuși, rezervați. De-a lungul timpului, au existat și perioade in care Mihai Contantinesu s-a simțit ceva mai bine, insa acestea alterneaza cu perioade foarte dificile. Inca de la…

- Ultima postare pe care omul de afaceri Marcel Toader a facut-o in mediul online dateaza de la sfarșitul lunii iulie. mesajul transmis de acesta este unul cutremurator. Marcel Toader a incetat din viața sambata, 3 august 2019, la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct. Ultimul mesaj tranmsi de Marcel…