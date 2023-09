”Fuchs Condimente Romania, liderul pietei de condimente si ingrediente alimentare de pe piata locala, parte din grupul german Fuchs, anunta o investitie de 14 milioane de euro in extinderea fabricii sale din Curtea de Arges. Noul proiect, programat sa fie finalizat in vara anului viitor, consta in largirea capacitatilor logistice si de productie, precum si in automatizarea proceselor de productie”, anunta compania. Fuchs Condimente Romania este in prezent cel mai mare producator de condimente si ingrediente alimentare de pe piata romaneasca. „Extinderea simbolizeaza determinarea noastra de a ne…