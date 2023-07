Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin jumatate din judecatori, procurori și avocați recunosc ca increderea in justiție este scazuta. Insa majoritatea incearca sa dea vina pe altceva decit sistemul propriu – adica pe factori obiectivi, nu și pe chestii imputabile profesiei proprii. Un sondaj realizat in rindul celor trei categorii…

- Elon Musk a dat in judecata firma de avocatura de elita Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pentru a recupera cea mai mare parte a onorariilor de 90 de milioane de dolari pe care aceasta le-a primit de la Twitter pentru ca i-a infrant incercarea de a renunta la preluarea companiei, pentru 44 de miliarde…

- Elon Musk a dat in judecata firma de avocatura de elita Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pentru a recupera cea mai mare parte a onorariilor de 90 de milioane de dolari pe care aceasta le-a primit de la Twitter pentru ca i-a infrant incercarea de a renunta la preluarea companiei, pentru 44 de miliarde…

- Procurorii au reținut barbatul din Balți, care in luna ianuarie 2023 intenționa sa cumpere bijuterii din Chișinau și sa introduca pe cartela, prin bancomate, peste 100.000 dolari americani falși. Invinuitul in varsta de 47 de ani, originar din Balți, iar ca activitate de baza comercializa fructe și…

- Procurorii au reținut barbatul din Balți, care in luna ianuarie 2023 intenționa sa cumpere bijuterii din Chișinau și sa introduca pe cartela, prin bancomate, peste 100.000 dolari americani falși. Invinuitul in varsta de 47 de ani, originar din Balți, iar ca activitate de baza comercializa fructe și…

- Un juriu federal din Camden, New Jersey, SUA, a decis luni, 13 iunie, in favoarea unei fostei directoare regionale Starbucks, Shannon Phillips, care a dat in judecata lanțul de cafenele pentru ca „a concediat-o pe nedrept, din cauza ca era de culoare alba”. Potrivit CNN, femeia ar trebui sa primeasca…

- Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare care este prezentata ca o potentiala alternativa la Twitter, au provocat discutia. Acestia l-au intrebat pe Dorsey daca crede ca Musk este liderul potrivit pentru Twitter, la care Dorsey a raspuns: ”Nu”. “Nu. Nici nu cred ca a actionat corect dupa…