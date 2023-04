FT: Pfizer şi BioNTech au propus ca UE să plătească jumătate de preţ pentru fiecare doză de vaccin pentru Covid-19 anulată Contractul revizuit ar permite UE sa treaca la vaccinuri mai noi, adaptate oricaror variante viitoare de Covid-19, a adaugatarticolul, citand persoane apropiate negocierilor. In ianuarie, Reuters a relatat despre discutii intre UE si cei doi producatori de medicamente, menite sa reduca achizitiile cu pana la 500 de milioane de doze de vaccin pentru Covid-19, pe care Bruxelles-ul s-a angajat sa le cumpere anul acesta, in schimbul unui pret mai mare. Miscarea vine in timp ce blocul intentioneaza sa reinnoiasca legile care guverneaza industria farmaceutica de 148 de miliarde de dolari, in speranta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin Covid anulate, informeaza…

- Citand surse din apropierea discutiilor, Financial Times sustine ca blocul comunitar negociaza un acord revizuit cu BioNTech/Pfizer, in pofida faptului ca Parchetul European a deschis o ancheta privind contractul initial semnat cu compania americana in primavara lui 2021, relateaza Reuters preluat de…

- Grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de m

- Companiile BioNTech și Pfizer propun ca UE sa plateasca jumatate din pretul celor aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin anti-COVID 19 anulate, informeaza cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

- Citand surse din apropierea discutiilor, Financial Times sustine ca blocul comunitar negociaza un acord revizuit cu BioNTech/Pfizer, in pofida faptului ca Parchetul European a deschis o ancheta privind contractul initial semnat cu compania americana in primavara lui 2021, relateaza Reuters preluat de…

- In contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, grupurile farmaceutice Pfizer Inc si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin Covid anulate, informeaza…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, a laudat sambata inovatiile rapide din China si cooperarea de lunga durata cu aceasta tara in care se afla in vizita, transmite Reuters. Cook se afla la Beijing pentru a participa la China Development Forum, un eveniment organizat de guvern care se desfasoara din…

- ”Trebuie sa auzim ce s-a intamplat, altfel va dura. Our si simplu nu va disparea”, a spus Emily O’Reilly intr-un interviu, facand referire la ancheta procurorului UE privind achizitionarea de vaccinuri de catre bloc si planurile comisiei Covid a Parlamentului European de a organiza mai multe audieri…