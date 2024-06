Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Mihaelei Radulescu are o colecție impresionanta de mașini de lux, la care, in urma cu cateva zile, a mai adaugat una. Pe 1 iunie, Felix Baumgartner a postat primele imagini cu noua bijuterie pe patru roți.

- Anda Adam și iubitul ei, Yosif Mohaci, iși doresc un copil. In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, cei doi indragostiți au vorbit despre acest subiect important al vieții lor. Iata ce au declarat pentru emisiune!

- Este rasfațata de barbatul cu care formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, insa nu vrea sa se casatoreasca. Mai mult, mondena a recunoscut și ca l-a inșelat pe barbatul care a cerut-o in casatorie.

- Cea mai așteptata gala de box a avut loc in Craiova, la sfarșitul saptamanii trecute! Ronald Gavril a avut un adversar pe masura insa a reușit sa caștige și sa pastreze centura WBC Latinp. Atat iubita lui, Anamaria Prodan, cat și mama pugilistului au fost acolo pentru a-l susține la orice pas.

- Dana Marijuana radiaza de bucurie! Vedeta s-a impacat cu iubitul! De ce l-a iertat artista pe partener, dupa separare. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Vor mai face sau nu nunta anul acesta?

- Iulia Vantur, in varsta de 43 de ani, renuntat la viata din Romania, pentru a trai in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regreta decizia luata, mai ales ca a invatat foarte multe lucruri. Ea povestește acum ca decizia pe care a luat-o in urma cu 12 ani a fost una foarte…

- Miruna Lazea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un fotbalist celebru. Iubitul ei este cel mai mare sprijin pe care il are din toate punctele de vedere, mai ales cand vine vorba de cariera. Chiar și așa, diferența de varsta de 15 ani a fost greu de trecut cu vederea de cei care o urmaresc…

- Doi tineri din Statele Unite și-au dat fetița de trei luni spre adopție din motive socante: nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el. Nimeni nu putea avea grija de micuța. Mai mult, femeia nu și-a dorit fetița…