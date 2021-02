Frumusețile cunoscute și comorile ascunse ale Oraviței, un oraș încărcat de istorie FOTO Orașul carașean Oravița este aproape necunoscut pentru cei mai mulți romani, in ciuda bogatei și interesantei sale istorii, mai ales din perioada in care a jucat un rol important in provincia habsburgica. Din aceeași epoca, Oravița deține inca un valoros patrimoniu arhitectural, o parte in curs de restaurare. Totodata, exista proiecte pentru inființarea mai multor […] Articolul Frumusețile cunoscute și comorile ascunse ale Oraviței, un oraș incarcat de istorie FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

