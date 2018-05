Stiri pe aceeasi tema

- Fructe confiate / Substituente ale fructelor proaspete sunt cele uscate. Bogate în vitamine, fibre, potasiu si alti nutrienti esentiali, ele îsi pastreaza proprietatile benefice.

- Atunci cand simți ca te confrunți cu oboseala, depresia, stresul sau insomnia, poți incerca migadalele! Iata cat de benefice sunt și ce cantitate trebuie sa consumi!In cazul in care prezinți insomnie, servește inainte de culcare 50 de grame de migdale sau caju.

- Daca vrei sa-ți începi ziua cu energie, este foarte important sa manânci dimineața. Fulgii de ovaz sunt recomandați de nutriționiști la micul dejun deoarece aduc o mulțime de beneficii.

- Nucile sunt bogate in fibre si contin vitamine, precum: vitamina A, vitamine din complexul B B2, B6, B12 , acid folic; vitamina D vegetala, magneziu si antioxidanti precum vitamina E. Contin si cantitati mari de acizi grasi monosaturati si acizi grasi esentiali de omega 3, precum si melatonina, un hormon…

- Fumatul dupa masa creste si mai mult riscul de cancer pulmonar. De asemenea, agraveaza sindromul colonului iritabil. Inca un sfat suplimentar legat de obiceiurile interzise dupa masa: nu manca fructe! Fructele sunt foarte usor de digerat si de metabolizat, dar numai mancate pe stomacul gol. De…

- Te intrebi la ce este bun uleiul de nuca de cocos? Este unul dintre putinele alimente care pot fi clasificate ca fiind "super-alimente". Combinația sa unica de acizi grași poate avea efecte pozitive asupra...

- Ce se intampla in corpul tau daca mananci doua linguri de ulei de cocos in fiecare zi? Uleiul de cocos poate fi folosit in diverse moduri, de la substanta hranitoare pentru piele si par pana la ingredient in bucatarie.

- Daca nu obișnuiești sa consumi sfecla roșie, atunci trebuie sa știi ca acest aliment aduce numeroase beneficii organismului. Afla ce se intampla daca mananci 100 de grame de sfecla roșie pe zi, scrie realitatea.net.Ține sub control tensiunea arteriala.