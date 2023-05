Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul legumelor cu substanțe toxice s-a transformat in scandal politic. Senatorul Vlad Pufu (PNL) a lansat o petitie privind testarea rapida a fructelor si legumelor in piete, in contextul anchetei privind produsele toxice utilizate pentru a forta coacerea legumelor. El il ataca din nou pe ministrul…

- ”Hai sa le demonstram ca DA! Ati vazut viteza de reactie a Ministerului Agriculturii condus de Petre Daea! A trecut deja o saptamana! In tot acest timp, ministrul nostru, care raspunde de siguranta alimentara, ne linistea, de la inaltimea biroului, la toate televiziunile, ca legumele sunt in regula.…

- Corpul de Control al Ministerului Agriculturii desfasoara verificari in bazinul legumicol Glodeanu Sarat, dupa ce o ancheta a Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau scos la iveala faptul ca mai multe persoane au vandut si folosit substante chimice interzise pentru a forta coacerea legumelor din…

- Comandați și distribuiți comunicate de presa pe 40 de site-uri web cu ușurința, eficiența și rapiditate, grație noii funcționalitați a platformelor Publyo Marketplace și Publyo Pro. București, 28 aprilie 2023 – Publyo, lider in domeniul serviciilor de comunicare și marketing digital, anunța astazi…

- Examenul pentru obtinerea calitatii de agent FIFA, conform noului regulament al forului mondial intrat in vigoare la inceputul acestui an, va fi organizat in data de 19 aprilie. Testarea din Romania va avea loc la sediul FRF, informeaza frf.ro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Klaus Iohannis se afla pe lista șefilor de stat care au fost invitați la incoronarea Regelui Charles, conform unor informații pe surse publicate de TVR. Pe lista cu nume grele care vor absenta de la ceremonie se afla președintele SUA, Joe Biden. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu isi asuma raspunderea pentru esecul negocierilor cu Comisia Europeana referitoare la acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina. Romania va primi doar 10,05 milioane de euro, comparativ cu Polonia, care primeste…

- Controversatul economist japonez, Yusuke Narita, care preda la Universitatea Yale, susține ca singura soluție pentru a rezolva problema imbatranirii in Japonia este sinuciderea in masa a batranilor prin ”Seppuku”. Economistul considera ca aceasta este soluția prin care tinerii iși vor putea construi…