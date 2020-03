Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna in lupta impotriva coronavirusului. Directia de Sanatate Publica a anuntat ieri ca primul iesean a fost vindecat si externat. In schimb, alte doua persoane din Iasi i-au luat locul ieri in spital. In acelasi context, medicii reclama faptul ca nu au suficiente materiale de protectie si fac…

- Romania: 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 Foto: MApN. Pâna astazi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt…

- Spitalul Sfanta Maria din capitala Moldovei și-a reluat activitatea marți seara, dupa ce analizele realizate la Spitalul de Boli Infecțioase au aratat ca șefa de clinica, sosita din Franța, a carui soț a fost diagnosticat cu COVID19 nu este și ea infectata, relateaza corepondentul MEDIAFAX.Testele…

- Razvan Milea, un politist de frontiera, este internat intr-un spital din Iasi dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, in urma contaminarii in Polonia, in timpul unui examen profesional. Acum, barbatul ii indeamna pe romani sa stea acasa si spera sa invinga boala.

- Postare: Dau astazi, la fix o saptamana de cand a inceput toata nebunia asta, proba de curaj a vietii mele de pana acum. Da, #eusunt32. Am fost confirmat pozitiv cu CoVid-19, miercuri, pe 11 martie, la o saptamana dupa ce m-am intors din Varsovia, dintr-un ghinion teribil si pentru ca asa a vrut Dumnezeu.…

- Noi dezvaluiri in cazul barbatului diagnosticat ieri cu coronavirus. Acesta nu a declarat autoritaților ca vine din zona afectata. S-a plimbat prin oraș fara sa țina cont de pericolul la care ii expune pe ieșeni. Parinții acestuia au intrat in autoizolare și urmeaza sa faca testele. Ancheta epidemiologica…

- Ministerul Sanatații a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID-19 și arata ca mai avem 1200 de teste, urmand ca pana la finalul acestei saptamani sa mai soseasca alte 3000. Pana in prezent au fost lucrate 1179 de teste. Dintre acestea 1150 sunt negative și…

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.