- In data de 16.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.997 de persoane, dintre care 7.523 de cetateni ucraineni (in scadere cu 3,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.883 cetateni ucraineni (in…

- In data de 12.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.059 de persoane, dintre care 8.266 de cetateni ucraineni (in creștere cu 4,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.979 cetateni ucraineni (in…

- In data de 30.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 109.271 de persoane, dintre care 10.569 de cetateni ucraineni (in creștere cu 26,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.134 cetateni ucraineni (in…

- Traficul la frontiera In data de 17.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.642 de persoane, dintre care 13.000 cetateni ucraineni in scadere cu 14,9 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.448 cetateni…

- Traficul la frontiera in data de 15 martie 2022In data de 15.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.405 de persoane, dintre care 15.212 cetateni ucraineni in crestere cu 10,5 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- CFR Calatori a suplimentat locurile in trenurile spre nordul tarii Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - CFR Calatori a suplimentat locurile în trenurile care asigura legatura între nordul tarii si Bucuresti, în sprijinul refugiatilor ucraineni care intra în…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Valea Viseului nu este deschis traficului de persoane dinspre Ucraina, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Referitor la informatiile care au aparut in spatiul public…

- Ucraina a fost atacata joi de trupe ruse de-a lungul frontierelor sale cu Rusia si Belarus, au anuntat printr-un comunicat autoritatile de granita ucrainene, potrivit AFP. „Frontiera statului ucrainean a fost atacata de trupe ruse dinspre Rusia si Belarus”, se arata in comunicat, in care se adauga faptul…