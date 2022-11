Fricile UE: de la America First la Germany First

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca Beijingul respinge statu quo-ul de lunga durata referitor la Taiwan, reiterand analiza Washingtonului conform careia China intentioneaza sa accelereze calendarul vizand reunificarea sa cu insula, informeaza Agerpres , care preia AFP.…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…

- Ambasada Rusiei in Italia anunta intr-un comunicat ca Artiom Uss, fiul guvernatorului regiunii siberiene Aleksandr Uss a fost arestat luni pe Aeroportul Malpensa, la Milano. Justitia americana a anuntat luni inculparea a zece persoane, pe care le acuza ca au vandut tehnologie americana Rusiei, iar o…

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- ”Nu putem sa avem politici nationale, pentru ca acest lucru creeaza distorsiuni pe continentul european”, avertizeaza seful statului francez intr-un interviu publicat luni de cotidianul francez Les Echos. ”Europa noastra, la fel ca in timpul crizei covid-19, este un moment al adevarului (…). Trebuie…

- Mai multi protestatari au criticat-o vehement pe reprezentanta democrata din New York in Congres, Alexandria Ocasio-Cortez, in timpul unei adunari publice, acuzand Partidul Democrat ca trimite arme și armament „naziștilor” din Ucraina, cu riscul unui razboi nuclear. Alexandria Ocasio-Cortez a participat…

- Vladimir Putin pretindea la inceputul invaziei brutale a Rusiei din Ucraina ca e motivat de dorința de a scapa țara de „naziștii” care preluasera controlul asupra ei. Acum, mulțumita lungului șir de atrocitați comise de forțele ruse, e cat se poate de limpede ca unica persoana care intruchipeaza toate…

- Germania iși va extinde prezența militara in zona Indo-Pacific prin trimiterea mai multor nave de razboi și prin participarea la exerciții cu aliații, in timp ce urmarește „enorma” creștere a forțelor armate ale Chinei, a declarat șeful apararii germane pentru Reuters. Germania se alatura altor națiuni…