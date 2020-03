Frica de coronavirus, marketing. Vel Pitar a lansat un clip publicitar care anunţă avantajele pâinii ambalate Clipul incepe cu imaginea unui barbat cu aspect neingrijit care stranuta deasupra unui raft cu paine, in timp ce o voce spune ca ”gripa și alte boli se pot transmite de la persoane care tușesc sau stranuta peste painea dvs, nu doar in magazine, ci și in depozite sau cand painea e transportata”. Ulterior, clipul publicitar susține ca painile ambalate ale companiei sunt produse pe linii fara contact uman, incheindu-se cu o trimitere directa la coronavirus: ”Alege siguranța alimentara. Garantat fara virusul gripal”. Clipul a fost postat pe pagina de Facebook a companiei pe 3 martie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

