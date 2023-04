Freya Ridings a lansat albumul Blood Orange

Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Ware a lansat albumul “That! Feels Good”, material care include aclamatele single-uri „Free Yourself”, „Pearls” și „Begin Again”. Exista un sentiment incredibil de libertate pe parcursul noului album al lui Jessie Ware. Succesul filmului „What’s Your Pleasure?” și spectacolele live ulterioare…

- Artista Shyla Roe a lansat albumul sau de debut Melancholy. Este un proiect muzical complex, ce aduce impreuna diverse genuri și stiluri, reflectand varietatea și diversitatea experiențelor de viața ale artistei. Albumul este compus din 10 piese, fiecare avand o poveste diferita și emanand o emoție…

- Un nou eveniment in cadrul caruia a fost evocat sufletul bucovinean autentic, prin tradițiile și datinile moștenite de la strabuni, un periplu prin lada de zestre a huțulilor, in tainele Casei Muzeu Colecția etnografica Paul Torac din Brodina, a avut loc pe 14 martie 2023, in ...

- Albumul fotografic "Hunedoara taram binecuvantat", semnat de Vasile-Cosmin Nicula, a fost lansat, marti, la sala 'Iosif Naghiu' a Muzeului National al Literaturii Romane, sediul din Calea Grivitei.Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, prefatatorul volumului, a afirmat ca albumul este "o realizare…

- Paulina, „fetita de milioane a Romaniei”, incepe primavara cu al doilea album din cariera – „Saraca fata bogata”, o rebeliune artistica pe ritmuri balcanice, la marginea dintre suferinta si opulenta. Materialul discografic contine o colectie de noua melodii noi care aduce in prim plan sintagma – Mai…

- Berre a lansat single-ul „Thrill Of It All”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- Inhaler a lansat albumul “Cuts & Bruises”. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Inhaler, Antony Genn, proiectul conține 11 piese, inclusiv recentul single „If You’re Gonna Break My Heart”, precum și inalțatorul „Love Will Get You There” și imnul euforic de vara trecuta „These Are The Days”.…

- Luna februarie are o semnificație aparte in istoria trupei timișorene JazzyBIT. Primul recital al formației alcatuite din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabo Csongor-Zsolt (tobe) poarta data de 2 februarie 2012, iar doi ani mai tarziu in aceeași data muzicienii au lansat albumul…