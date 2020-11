Fregata Regina Maria a ajuns in Portul Constanta! Mai multi marinari, infectati cu COVID-19

Fregata Regina Maria a ajuns in Portul Constanta! Mai multi…

Fregata "Regina Maria" si a incheiat misiunea in Marea Mediterana dupa ce la bordul navei a aparut infectari cu coronavirus Fregata a ajuns in aceasta dimineata in Portul Constanta.Fregata "Regina Maria" si a incheiat misiunea NATO din Marea Mediterana, mai devreme decat era planificat, pe fondul aparitiei la bord a unui numar semnificativ de militari infectati cu virusul SARS CoV 2.Nava participa, incepand cu data de 27 octombrie, la o misiune de monitorizare a traficului na ...