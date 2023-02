Frauda de la Man City

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Erling Haaland are 25 de goluri in 19 etape pentru Manchester City, mai multe decat au reușit Vardy, Kane, Son și Salah in precedentele trei stagiuni de Premier League. De cand a venit in Anglia, Erling Haaland i-a lasat pe toți cu gura cascata. Goluri, goluri, goluri, aproape etapa de etapa,…

- Golul lui Bruno Fernandes din Manchester United - Manchester City 2-1 continua sa fie dezbatut in Anglia: a fost sau nu ofsaid la Marcus Rashford? Sambata, Manchester United a caștigat derby-ul local cu City, de care s-a apropiat la doar un punct. Un moment crucial in stabilirea scorului final l-a reprezentat…

- Reprezentativa Braziliei ramane lider in clasamentul FIFA dat publicitatii joi, primul dupa Cupa Mondiala din Qatar, unde brazilienii au fost eliminati in sferturile de finala de catre Croatia. Brazilia este urmata de campioana mondiala Argentina si de vicecampioana mondiala Franta. Croatia a urcat…

- CS Juvenes a participat cu 12 sportivi in 12 categorii individuale la TRANSYLVANIA KARATE CUP la Sala Sporturilor HORIA DEMIAN din Cluj Napoca in perioada: 09-11 decembrie 2022. La competiție au participat 915 de sportivi din 83 de structuri sportive, 14 națiuni (Slovacia, Bulgaria, Danemarca, SUA,…

- Sambata: Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii Sambata, 26 noiembrie, de la ora 12.00, se deschide Salonul Internațional de Machete Statice Alba Iulia 2022, a XVI-a ediție, la Muzeul Național al Unirii. Vor fi prezentate miniaturile modeliștilor…

- CUPA MONDIALA – Qatar 2022 va fi a douazeci și doua ediție de Campionat Mondial, competiție care se joaca o data la patru ani, incepand cu anul 1930. Meciul de deschidere va fi duminica, 20 noiembrie, de la ora 18 (TVR 1), intre Qatar și Ecuador, pe stadionul „Al Bayt“, care a fost inaugurat in 2020…

- Erik ten Hag s-a enervat dupa ce Cristiano Ronaldo l-a criticat dur in interviul acordat lui Piers Morgan și a cerut conducerii ca portughezul sa fie amendat și apoi sa i se rezilieze contractul. Jurnaliștii din Italia și din Anglia sunt convinși ca atacantul și-a atacat antrenorul și conducatorii ca…

- In ultimul weekend dinainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, sambata a adus o zi plina de fotbal in Premier League, Liverpool si Manchester City oferind spectacol. Napoli si Bayern Munchen evolueaza si ele in Italia, respectiv Germania. Cele mai importante faze ale zilei sunt pe www.as.ro!…