Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol O frauda complexa cu vanzari de masti, implicand direct sau indirect cinci tari europene, a fost dejucata de Interpol, doi suspecti fiind retinuti deja in Olanda, iar altii le-ar putea urma, a anuntat, marti, institutia de cooperare politineasca internationala cu sediul la Lyon.



Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile sanitare germane au facut o comanda de masti pentru 15 milioane de euro la doua societati din Zurich si Hamburg, dar, intrucat era problematica obtinerea lor rapida din cauza deficitului de masti pe piata generat de criza coronavirusului, ele au cautat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 631 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 4.417, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 360 cazuri noi, informaza GCS. Totodata, pana acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau,…

- La 4 aprilie s-a incheiat o noua etapa din prima liga de fotbal din Burundi cu urmatoarele rezultate: Les Lierres-Athletico Olympic 1-3; Kayanza United-Flambeau de Centre 1-1; Vital F.C.- Le Messager Ngozi 0-0. Rezultatele au fost urmarite cu infrigurare de zeci de milioane de pariori din intreaga lume…

- “In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 317 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 129 in Spania,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți ca in ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 94 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- 73 de romani care locuiesc in strainatate au fost diagnosticați cu Covid-19. In randul acestora s-au inregistrat 12 decese, potrivit unui comunicat al Gruplui de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- Pana in prezent, 73 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franța și cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus)…

- Serviciul de streaming Disney + a fost lansat in unele tari din Europa. Calitatea la care sunt redate filmele nu este dintre cele mai bune, tocmai pentru ca milioanele de utilizatori aflati in carantina sau autoizolare sa nu suprasolicite retelele de internet.Lansat initial in SUA si Canada, Disney…