Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis marti ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, informeaza Agerpres.

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis marti ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis marti ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, potrivit Agerpres.

- Frații Tate si cele doua complice ale lor raman in arest la domiciliu, a decis joi Curtea de Apel București. Dupa decizia Curtii, fratii Tate s-au declarat incantati de procedurile instantei, chiar daca decizia finala nu le-a fost favorabila. Au spus ca raman optimiști și continua sa-și puna increderea…

- Instanța a decis! Frații Tate raman, in continuare, in arest la domiciliu! Deși sperau ca aceasta masura sa fie inlocuita de una mai ușoara, ca cea a controlului judiciar, și ei sa fie lasați in libertate, iata ca lucrurile nu au stat așa. Ce a spus Cobra Tate chiar cu cateva minute inainte sa afle…

- Instanța s-a pronunțat! In cursul zilei de azi, Andrew și Tristan Tate au aflat Tribunalul București a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Aceeași decizie a fost luata și in cazul celor doua complice din dosar.