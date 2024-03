Stiri pe aceeasi tema

- Situația fraților Andrew si Tristan Tate revine in prim-plan. Sunt informații aflate deocamdata doar pe surse. Frații Tate ar fi fost reținuți din nou, in baza unor mandate europene de arestare, emise de catre Marea Britanie, potrivit unor surse citate de Antena 3. Ridicați de polițiști luni seara Conform…

- Frații Tate se afla din nou in arest. Ei au fost reținuți la solicitarea autoritaților din Marea Britanie. Cei doi au fost ridicați de polițiști, seara trecuta, din Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii ilfoveni au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile Regatului…

- Rusia a avertizat marti SUA "in cel mai clar si mai dur mod posibil" impotriva desfasurarii de arme nucleare tactice pe teritoriul Marii Britanii, relateaza EFE."Cu privire la problema ipoteticei reveniri a armelor nucleare tactice americane pe teritoriul Regatului Unit, as dori sa avertizez in cel…