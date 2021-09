Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara. „Scopul este acela de a reduce inegalitatea, care în ultimii ani a crescut în tara noastra”, a declarat sâmbata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la…

- Certificatele de vaccinare anti-COVID-19 din Republica Moldova sunt recunoscute în 30 de state. Totodata, mai multe țari, inclusiv Italia, Rusia, Franța și Marea Britanie, ezita sa accepte pe teritoriul lor, doar în baza certificatelor de vaccinare, cetațeni moldoveni imunizați…

- In perioada 20-23 august a.c., a avut loc cea de-a VII-a Intalnire Internaționala IPA, organizata de Asociația Internaționala a Polițiștilor – Regional Club Sarajevo din Bosnia și Herțegovina, eveniment de la care o polițista din Buzau s-a intors cu titlul de vicecampioana la tenis de masa. La turneul…

- Timișenii și nu numai sunt invitați sa ia parte, din nou, de aceasta data vara, la festivalul de vin VINOFEST – Varșeț 2021, eveniment devenit tradițional in Banatul de dincolo de granița. Ediția din acest an a Festivalului Internațional de vin VINOFEST – Varșeț 2021, care sarbatorește tradiția viticola…

- Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste efectuarea de plati contactless in mijloacele de transport in comun, dupa Marea Britanie si Polonia, a declarat, joi, directorul general al VISA pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Catalin Cretu, intr-o conferinta de presa. "Ma…

- Ungaria se va oferi din iulie sa-i vaccineze impotriva noului coronavirus pe cetatenii straini care locuiesc in zonele de granita, a anuntat guvernul ungar citat miercuri de MTI. Cetatenii altor tari care locuiesc in zone de langa frontierele Ungariei cu Ucraina, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia,…

- In cadrul turneului final al Campionatului European de baschet feminin, gazduit de Spania și Franța, luni, 21 iunie, au avut loc cele patru meciuri de baraj pentru accederea in sferturile de finala: Italia – Suedia 46-64 (la Valencia), Bosnia Herțegovina – Croația 80-69, Rusia – Slovenia 93-75 (ambele…

- Clubul UTA Arad a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile jucatorilor Marko Vukcevic si Tudor Calin, noteaza news.ro. Fundasul muntenegrean Vukcevic, nascut la 7 iunie 1993, a venit in Romania de la FK Podgorica, iar in cariera a mai jucat la Buducnost Podgorica (Muntenegru), Olimpija Ljublijana…