Fratele lui Tzanca Uraganu a facut praf un Ferrari pe care cunoscutul manelist l-a achizitionat in urma cu cateva luni. Miraj Tzunami a fost implicat intr-un accident rutier in zona Bragadiru si i-a distrus complet masina. Masina condusa de fratele manelistului a lovit patru autoturisme, apoi a intrat intr-un copac. Nu au fost victime, insa pagubele materiale sunt uriase. Soferul masinii a fost testat pentru droguri si alcool, iar rezultatul a fost negativ. Incidentul a avut loc langa sediul ANAF din Balotesti. In imagini se vede cum masina s-a izbit de un copac, iar o mare parte din caroserie…