- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare in dosarul locuințelor sociale. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție este definitiva.

