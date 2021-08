Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Navalnii a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor la incalcarea restricțiilor anti-COVID 19. El a fost reținut inițial in luna ianuarie și plasat in arest la domicilui. Mai multi aliati ai lui Navalnii, cel mai vocal critic al presedintelui Vladimir Putin…

- Arestarea lui Aleksei Navalnii a starnit un val de controverse la nivel internațional, dar și proteste violente pe teritoriul Rusiei. Cu toate acestea, opozantul este in continuare dupa gratii, iar situația sa medicala este una precara. Intr-un interviu acordat rețelei americane NBC News, Vladimir Putin…