Stiri pe aceeasi tema

- Declanșand la inceputul acestei saptamani o ofensiva de amploare in enclava secesionista Nagorno-Karbah, Azerbaidjanul a forțat practic Armenia sa faca inca un pas catre acceptarea integrarii enclavei sub suveranitatea azera. Era de așteptat ca aceasta noua evoluție sa suscite revolta unei parți a populației…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat un apel la o ”incetare imediata a luptelor” in Nagorno-Karabah, unde Azerbaidjanul a lansat marti, 19 septembrie, o noua ofensiva , care s-a soldat deja cu 29 de morti, starnind ingrijorarea comunitatii internationale, relateaza miercuri Agerpres…

- Deși este declarat persona non-grata, Franta isi va mentine la post ambasadorul in Niger. Franța respinge presiunile juntei militare care conduce aceasta tara dupa lovitura de stat de a-l retrage de la post, a afirmat sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, potrivit agentiei EFE. Ambasadorul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, 15 septembrie, ca ambasadorul țarii sale in Niger este ținut ostatic de catre junta militara care a preluat puterea, informeaza Politico."In Niger, in timp ce va vorbesc, avem un ambasador și membri ai personalului diplomatic care au fost literalmente…

- Intr-un cadru rustic, la Muzeul Satului din București, cinci dintre jucatorii echipei naționale de rugby a Romaniei au prezentat noul echipament cu care vor evolua la Campionatul Mondial din Franța.

- Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona “sa intervina militar” in aceasta tara, informeaza AFP.

- Franța a dezmințit acuzațiile juntei care a preluat puterea in Niger ca ar dori „ sa intervina militar” in curand, aici. Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona “sa intervina militar” in aceasta…

- Ministrul de Externe al Franței, Catherine Colonna, a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona "sa intervina militar" in aceasta tara, informeaza AFP. Ministrul susține ca intoxicarile trebuie demontate și nimeni nu ar trebui sa cada prada…