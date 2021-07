Stiri pe aceeasi tema

- La începutul lunii iunie, fermierul român Costin Telehuz era foarte optimist cu privire la recolta de grâu din acest an, în special având în vedere seceta de anul trecut, însa apoi au urmat trei saptamâni de ploi necontenite care au afectat calitatea recoltei…

- In urma cu doua zile, publicația Bloomberg a intrat in posesia unui document care arata planurile Comisiei Europene pentru a lupta contra problemelor climatice. Forul de conducere al UE ar dori reducerea cu 65% a emisiilor produse de mașinile noi pana in 2030. Pana in 2035, Uniunea Europeana ar putea…

- Ambalaje folosite pe scara larga in ultimele decenii, acestea au devenit o permanenta sursa de poluare a mediului inconjurator. Ajunse in ape, acestea sunt inghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punandu-le viețile in pericol. In 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre…

- In mai 2021, inmatricularile de autoturisme in Uniunea Europeana au crescut cu 53,4% comparativ cu anul trecut, totalizand 891.665 de unitați. Cu toate acestea, rezultatul lunii trecute este inca mult sub cele 1,2 milioane de mașini vandute in mai 2019. Piețele naționale au vazut caștiguri puternice…

- Grupul celor G7 a ajuns la un acord "istoric" privind impozitarea companiilor multinationale, a declarat ministrul britanic al Finantelor, Rishi Sunak, citat de BBC și news.ro. Ministrii de finante reuniti la Londra au fost de acord sa se angajeze la principiul unei cote minime a impozitului…