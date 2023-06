Franța ”se tratează” de dependența de medicamente din importurile extra-europene Pentru a face fața penuriei de produse farmaceutice, președintele Macron a anunțat mutarea in Franța a producției a circa 50 de medicamente esențiale, cum ar fi antibioticele și paracetamol, transmit AFP și Agerpres. Cele 50 de medicamente identificate deocamdata sunt pe o lista de 450 de produse prioritare, pentru care „trebuie neaparat sa ne securizam lanturile, fie prin mutarea completa, fie prin diversificare si continuarea inovarii”, a spus acesta. Chiar in urmatoarele saptamani, se va proceda la mutarea producției in Franța pentru 25 de medicamente. Potrivit unui consilier al președinției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

