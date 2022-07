Franța: Primul centru de vaccinare contra variolei maimuței, deschis la Paris La Paris s-a deschis primul centru unde se administreaza vaccinul contra variolei maimuței, Ile-de-France fiind zona cea mai afectata de aceasta boala. Vaccinarea contra variolei maimuței se face cu programare online. Obiectivul este de se vaccina intre 200 și 300 persoane in fiecare zi. Un numar care este totuși insuficient pentru a raspunde nevoilor, potrivit primariei. Cei care vin sa se vaccineze trebuie sa completeze un chestionar ”care nu este deloc indiscret”, nu are intrebari privind practicile sexuale, ci doar privind antecedentele alergice și daca persoana respectiva urmeaza vreun tratament.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații (M.S.) a transmis, marți, ca au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimuței in țara noastra. ”Este vorba despre trei barbați cu varste de 24, 33 și 38 de ani. Toți sunt din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare: unul in spital și doi la domiciliu”.…

- Avocatul Gheorghe Piperea profețește ca membrii LGBTQ risca sa fie vaccinați cu forța contra variolei maimuței, daca focarele existente se extind. Piperea spune ca primii care recomanda vaccinarea sunt britanicii, insa spune ca nu e exclus ca recomandarea sa devina obligație, la nivel mondial chiar.…

- Autoritațile sanitare britanice au anunțat luni ca au fost identificate 71 de cazuri noi de variola maimutei, relateaza Euronews, citata de News.ro. In total, Marea Britanie a confirmat peste 170 de cazuri cu acest virus, in mai puțin de o luna. Variola maimuței, virus asociat in mod normal cu centrul…

- Au fost studiate doua antivirale existente – tecovirimat și brincidofovir – in incercarea de a trata variola maimuței, transmite The Jerusalem Post. Studiul, publicat in The Lancet Infectious Diseases, a examinat raspunsul catorva pacienți la medicamentele antivirale tecovirimat și brincidofovir. De…

- Doua persoane care au fost expuse la virusul variolei maimutei au fost vaccinate in Franta, au precizat autoritati sanitare de la Paris pentru DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…