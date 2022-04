Pretul energiei in Franța a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, din cauza intreruperilor la reactoarele nucleare, transmite Bloomberg. Operatorul de retele electrice din Franta a cerut companiilor si gospodariilor sa reduca consumul de energie pentru a face fata cererii, cuplata cu vremea rece si intreruperile de la reactoarele nucleare. In conditiile temperaturilor negative de la Paris, 25 dintre cele 56 de reactoare nucleare ale companiei de stat Electricite de France (EDF) sunt deconectate. In acest context, cel mai mare retailer francez, Carrefour, a anuntat ca reduce consumul…