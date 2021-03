Stiri pe aceeasi tema

- Patronimul fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, decedat pe 2 decembrie 2020, a fost adaugat in denumirea oficiala a Muzeului Orsay, unul dintre cele mai prestigioase muzee pariziene, a anuntat luni Ministerul Culturii din Franta, relateaza AFP. "Numele presedintelui…

- Un individ de 23 de ani a fost condamnat marti de un tribunal din Nimes, in sudul Frantei, la 20 de ani de inchisoare pentru asasinarea Nicoletei, o tanara prostituata originara din Romania care visa la o viata mai buna in Franta, noteaza AFP. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește…

- O calugarița din Franța, cea mai in varsta persoana din Europa, a supraviețuit in fața Covid-19 și s-a vindecat cu doar cateva zile inainte de a implini 117 ani. Lucile Randon sau sora Andre a primit testul pozitiv la coronavirus pe 16 ianuarie, dar nu a avut simptome, scrie BBC. Ea a declarat presei…

- Primarul de extrema dreapta din Perpignan, un oraș din sud-vestul Franței, a decis luni sa redeschida patru muzee municipale marți, fara sa aștepte opinia guvernului cu privire la aceste instituții închise de la sfârșitul lunii octombrie pentru a combate pandemia, potrivit AFP.Câteva…

- Alianta Nord-Atlantica isi va instala la Toulouse, in sud-vestul Frantei, un centru de instruire si de experimente in domeniul spatial, a anuntat vineri Ministerul Armatelor francez si Centrul National de Studii Spatiale din Franta (CNES), potrivit AFP. Ministrul armatelor, Florence Parly,…

- Abu Yaser Al-Issawi, liderul filialei irakiene a retelei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost ucis in cursul unei operatiuni militare, anunta premierul Irakului, Mustafa Al-Kadhimi. "Am promis si am indeplinit. Mi-am dat cuvantul ca ii vom urmari pe teroristii din cadrul Daesh (Stat Islamic…

- Ministrul francez al Fortelor armate Florence Parly si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la ''recrudescenta'' gruparii jihadiste Stat Islamic in Irak si Siria, impotriva careia militari francezi raman mobilizati in cadrul unei coalitii internationale conduse de Washington, relateaza AFP,…