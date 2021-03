Stiri pe aceeasi tema

- Magaye Gueye (30 de ani), atacantul echipei Dinamo București, a fost depistat pozitiv cu cocaina, în urma controlului efectuat de ANAD la meciul disputat de "câini" împotriva celor de la FCSB în optimile Cupei României, informeaza gsp.ro.Conform sursei citate,…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, susține ca vrea ca Turcia sa coopereze cu Franța „in lupta impotriva terorismului și pentru stabilitate in Orientul Mijlociu”. Liderul de la Ankara a discutat in acest sens cu președintele francez, Emmanuel Macron, in situația in care Turcia incearca sa revina la…

- Pandemia exacerbeaza traficul de persoane. 40 de migranți au fost descoperiți ascunși printre marfurile unor TIR-uri care urmau sa ajunga in Vestul Europei, prin Romania. Automarfarele erau conduse de șoferi romani și bulgari, a caror implicare in rețele internaționale de trafic de migranți a fost documentata…

- Alianta Nord-Atlantica isi va instala la Toulouse, in sud-vestul Frantei, un centru de instruire si de experimente in domeniul spatial, a anuntat vineri Ministerul Armatelor francez si Centrul National de Studii Spatiale din Franta (CNES), potrivit AFP. Ministrul armatelor, Florence Parly,…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat marti convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza…

- O noua interdictie de circulatie pentru reducerea raspandirii coronavirusului in Franta ar putea fi impusa doar ca masura de ultima instanta, a apreciat luni ministrul de finante Bruno Le Maire, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- aproximativ 2.500 de persoane, venite din toate colțurile Franței și unele chiar din strainatate, au sarbatorit Anul Nou in vestul Franței in cadrul unei petreceri neautorizate care nu a putut fi impiedicata de autoritați, scrie AFP. Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a convocat vineri seara la…

