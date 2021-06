Franţa: O grădină zoologică prezintă ''cel mai mare cinematograf holografic din lume'' Gradina zoologica din Amneville, situata in estul Frantei, a prezentat marti noua sa atractie, o proiectie de holograme cu animale salbatice in mediul lor natural, descrisa drept ''cel mai mare cinematograf holografic din lume'', relateaza AFP marti.



Spectatorii pot asista la o cursa prin padure intre un tigru si un cerb si pot vedea diverse animale, precum un ras sau balene in Arctica. Atractia dispune de un ecran holografic de 300 de metri patrati, o panza de proiectie 3D de 400 de metri patrati, dar si de lumini de 250.000 de lumeni si sunet de 16.000 de wati.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

