Decana de varsta a unei case de batrani din Alpii francezi, in varsta de 105 ani, a supravietuit COVID-19, a informat marti directorul unitatii, confirmand o informatie aparuta in ziarul local Le Dauphine libere, informeaza AFP. Lea Lavy, care a implinit 105 ani pe 10 decembrie, a suferit de o forma usoara a bolii in aceasta toamna, iar in prezent se recupereaza. De ziua ei, "am organizat un mic eveniment cu nora sa, pentru a marca aceasta ocazie", a declarat pentru AFP Stephane Richard, directorul casei de batrani "Fondation du Parmelan", din Annecy. Femeia a locuit pana recent in casa ei din…