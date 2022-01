Stiri pe aceeasi tema

- Castex a spus ca de luni pentru trei saptamani, toate adunarile publice in spații inchise vor fi limitate la 2.000 de persoane, iar pentru evenimentele din spațiile exterioare vor fi limitate la 5.000 de persone.Comsumul de bauturi și mancare va fi interzis in mijloacele de transport in comun, teatre…

- Istoricul oradean Nicolae Nistoroiu a publicat recent o carte de istorie locala numita "Identitate in Bihor. Studiu de caz: satul Sarbi", in care dedica un amplu capitol studiului lingvistic si antropologic al satului si, in mod special, "graiului taranesc". "Ideea ne-a venit in copilarie,…

- Patrunjelul conține mai multa vitamina C decat sucul de lamaie, spune nutritionistul Mihaela Bilic. Legumele sunt mult mai bogate in vitamina C comparativ cu fructele, iar campionul este nimeni altul decat banalul patrunjel, atrage atentia nutritionistul Mihaela Bilic. “Pentru ca ne aflam in plina pandemie…

- Codex Seraphinianus, considerata cea mai bizara carte din lume, a implinit 40 de ani. Se spune ca primul lucru pe care trebuie sa il știi despre Codex Seraphinianus este ca nu o poți citi! „Chiar la inceput, scriitorii au fost cei interesați de munca mea; Umberto Eco, Roland Barthes, Italo Calvino.…

- Aproape 29.000 de francezi au manifestat, in acest weekend, pe strazi, cerand scoaterea certificatului verde, informeaza Le Figaro. Pentru al 17-lea weekend consecutiv, francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului sanitar care le ingradește multe drepturi privind libertatea de…

- Maltratarea animalelor in cadrul unor companii de circ a devenit intens discutata in intreaga lume, dar cu precadere in Franța, unde s-a adoptat deja o lege ce prevede interzicerea progresiva a animalelor salbatice in companii de circ si in delfinarii, informeaza AFP. „Am ajuns la un acord nesperat…

- Un barbat de 39 de ani, din R. Moldova, a fost prins, la vama, cu o carte de identitate cu insemnele autoritaților din Romania, care s-a dovedit a fi falsa. Acesta a declarat ca urma sa ajunga in Franța, pentru a-și cauta un loc de munca.

- Poeta Ana Blandiana, nominalizata la Premiul Literar European „Strega”, s-a aflat duminica la Salonul Internațional de Carte de la Torino. Scriitoarea le-a transmis romanilor din diaspora indemnul de a nu-și pierde țara din suflet și de a-i invața pe copiii lor limba romana. „Le doresc romanilor din…