O eventuala candidatura a lui Michel Barnier, fost negociator-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, pentru functia de presedinte al Frantei, in perspectiva alegerilor din 2022, va fi anuntata in toamna acestui an, relateaza politico.eu. Barnier a spus ca ''in toamna'' isi va prezenta intentiile clare legate de alegerile prezidentiale franceze de anul viitor. Numele fostului demnitar european, care a acordat un interviu saptamanalului Le Point inaintea lansarii cartii sale 'Marea Iluzie', a fost vehiculat printre cele cateva optiuni ale partidului de centru-dreapta Republicanii…