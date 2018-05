Stiri pe aceeasi tema

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea Britanie si SUA se vor intalni…

- Marea Britanie si Franta s-au pus de acord ca un ”larg evantai de optiuni” sa fie prezentat la ONU ca raspuns la presupusul atac chimic de sambarta seara de la Duma, in Ghouta de Est, a anuntat luni Ministerul britanic de Externe, relateaza Reuters, conform news.ro.Seful diplomatiei britanice Boris…