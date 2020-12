Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP. Presedintele,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, conform unui anunț transmis, joi, de catre Palatul Ellysee. Premierul Jean Castex a intrat și el in autoizolare dupa ce a avut mai multe intrevederi cu președintele Macron in ultimele zile. De asemenea, soția președintelui…

- Liderul francez se va izola pentru șapte zile și va continua sa lucreze, a precizat joi Palatul Elysee.Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID, dupa ce a dezvoltat simptome specifice, a anunțat joi președinția franceza.Palatul Elysee a anunțat ca Macron iși va continua activitatea, dar se…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, inaintea summitului de la Bruxelles, pentru coordonarea masurilor antiepidemice la nivelul Uniunii Europene. Acesta și-a exprimat ingrijorarea pentru inrautatirea situatiei in multe tari. La sosirea la summitul Consiliului European, la Bruxelles, Emmanuel…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP. In contextul in care luptele s-au intensificat…