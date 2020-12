Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez, Jean Castex, urmeaza sa propuna partidelor politice amanarea cu trei luni a alegerilor pentru consiliile regionale, care ar fi trebuit sa aiba loc in martie 2021, din cauza crizei sanitare provocate de COVID-19, scrie Le Monde.Guvernul francez va da astfel curs principalelor recomandari…

- Focurile de arma trase, saptamana trecuta, asupra unui preot ortodox grec in Lyon nu aveau nicio motivație religioasa, ci o relație de adulter: soțul inșelat și-a recunoscut faptele, noteaza AFP, citata de HotNews.Acest barbat de 40 de ani, de naționalitate georgiana, a marturisit, in arest preventiv,…

- La doua zile dupa atentatul din Nisa, aproape toata lumea s-a temut de un nou atac împotriva religiei creștine, dar focurile de arma trase saptamâna trecuta asupra unui preot ortodox grec în Lyon nu aveau nicio motivație religioasa, ci o relație de adulter: soțul înșelat și-a…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat joi - la cateva ore dupa atacul cu cutitul de la Nisa - ca planul vigipirate la nivelul ”urgenta de atentat” in toata Franta, Atacul care a avut loc joi intr-o biserica din Nisa, unde un barbat inarmat cu un cutit a ucis trei persoane, inclusiv o femeie care…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat vineri introducerea de sanctiuni pentru difuzarea online a unor informatii personale ce ar putea "pune in pericol viata altor persoane", dupa asasinarea, in urma cu o saptamana, a unui profesor de istorie in regiunea pariziana, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Franța a extins, joi, interdicția privind circulația nocturna instituita in principalele orase, iar masura vizeaza 46 de milioane de locuitori. Anunțul a fost facut de premierul francez Jean Castex și va intra in vigoare de sambata, relateaza BBC.„Al doilea val este acum in desfașurare”, a spus premierul…

- Franta ar putea pierde astazi un teritoriu. Peste 180.000 de oameni sunt asteptati la referendumul pentru independenta. Votarea a început duminica pe teritoriul francez, Noua Caledonie, din Pacificul de Sud.Acordul a pus capat unui conflict violent între populatia indigena Kanak, în…

- Emmanuel Macron a anunțat, vineri, intr-un discurs așteptat de intreaga Franța, legea impotriva separatismului islamic, pentru intarirea secularismului și revenirea la legile și valorile Republicii. Proiectul va fi prezentat Consiliului de miniștri in 9 decembrie, și este considerat chiar de catre Macron…