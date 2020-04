Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Internationala a Romilor in care a facut referire la depasirea carentelor sistemelor publice in privinta modului in care sunt tratate problemele concetatenilor nostri de etnie roma. De asemenea, Iohannis a vorbit despre eliminarea cauzelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Romilor in care precizeaza ca societatea romaneasca are nevoie de proba solidaritații și responsabilitații fiecarui cetațean, indiferent de etnie pentru limitarea efectelor negative produse de epidemia de coronavirus."In…

- Guvernul de la Paris va pune in practica un dispozitiv aerian, in colaborare cu compania Air France, pentru a le permite francezilor blocati in strainatate din cauza epidemiei COVID-19 sa se intoarca in tara, au anuntat miercuri trei demnitari francezi, potrivit AFP. ''Un mecanism global si mondial…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a suspendat planul de reformare, a amanat alegerile si a impus noi restrictii de calatorie asupra populatiei tarii in contextul pandemiei de coronavirus.

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța pregatirea unui set de masuri economice pentru a veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului. „Economia trebuie sa mearga mai departe, contractele sa ramana in vigoare, industria sa produca", declara ministrul…

- „PSD continua sa acționeze responsabil, nu fugim și nici nu ne ascundem! M-am intalnit cu reprezentanții mediului de afaceri romanesc. La fel ca cetațenii, și ei sunt loviți crunt de epidemia COVID-19. Suntem doar la inceputul crizei. Nu trebuie sa așteptam ca romanii sa-și piarda locurile de munca…

- Dacian Cioloș a declarat ca un test de capacitate pe care Romania nu iși permit sa-l pice este criza cauzata de coronavirus. Liderul PLUS a precizat ca, in cazul in care scapa de sub control situația, atunci trebuie sa fim pregatiți și de o criza economica.„Criza cauzata de coronavirus este…

- Comisia Europeana a cerut mai multor tari, printre care Franta si Germania, dar si Romania, sa isi inainteze "rapid" planul privind energia si clima menit a pune in aplicare obiectivele de reducere a gazelor cu efect de sera pana in 2030 in Uniunea Europeana, a precizat joi executivul comunitar, potrivit…