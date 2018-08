Stiri pe aceeasi tema

- Liderul dreptei franceze, Laurent Wauquiez, a declarat ca "imigratia in masa" constituie "o amenintare culturala pentru civilizatia europeana" si ca francezii refuza "sa devina straini in propria tara", transmite AFP.RE "Cum sa nu se inteleaga ca suntem la capatul capacitatilor noastre de…

- Liderul dreptei franceze, Laurent Wauquiez, a declarat ca 'imigratia de masa' constituie 'o amenintare culturala pentru civilizatia europeana' si ca francezii refuza 'sa devina straini in propria tara', transmite AFP. 'Cum sa nu se inteleaga ca suntem la capatul capacitatilor noastre de integrare…

- O tragedie similara celei din Genova, unde prabusirea unui viaduct a dus la moartea a 43 de oameni, ar putea avea loc oricand in Franta.Un audit realizat la cererea guvernului de la Paris arata ca 840 de poduri sunt intr-o stare avansata de degradare și risca sa se prabușeasca.

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Paul Ryan, a afirmat joi ca se opune incercarii unor colegi de partid de a-l destitui pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile din 2016, relateaza AFP preluata de agerpres.…

- “Tricolorii” sunt campioni europeni la fotbal! Insa doar la nivelul suporterilor. Fanii din Romania s-au organizat exemplar și au participat la o competiție, la Lvov. Turneul se numește “Eurofanz” și are loc in fiecare an in Ucraina, inca din 2007. La ultima ediție, Romania s-a impus in finala, scor…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a vorbit astazi despre situatia politica a viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Potrivit lui Florin Carciumaru, primarii si viceprimarii care au avut sau au asemenea probleme ar putea sa scape…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, l-ar fi intrebat pe președintele francez Emmanuel Macron de ce nu iși retrage țara din Uniunea Europeana și i-ar fi sugerat ca Statele Unite sunt pregatite sa ofere un acord bilater avantajos i...

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…